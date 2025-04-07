〈陸股盤後〉中國對美國進口商品加徵34％關稅 三大指數重挫 滬指跌破3,100點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-07 16:30

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中國股市三大指數周一（7 日）收盤同步重挫， 滬指跌破 3,100 點，美國宣布對中國商品加徵 34%「對等關稅」後，中國國務院關稅稅則委員會上周五宣布，對原產於美國的所有進口商品加徵 34% 關稅。

據《證券時報》報導，滬指周一收盤大跌 7.34% 報 3,096.58 點，深證成指暴跌 9.66% 報 9,364.5 點，創業板指跌下殺 12.5% 報 1,807.21 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.6187 兆元。

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機械、半導體、汽車、家電、醫藥、石油、有色類股大跌逾 10%。

美國政府上周宣布，對中國徵收 34%「對等關稅」，加上川普先前對中國加徵的 20% 關稅，對中國累計關稅達到 54% 。

中國國務院關稅稅則委員會上周五表示，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自 4 月 10 日 12 時 01 分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵 34% 關稅。

中國商務部發言人說，美方徵收所謂「對等關稅」，嚴重違反世貿組織（WTO）規則，嚴重損害世貿組織成員正當合法權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，是典型單邊霸凌做法，危害全球經貿秩序穩定。中方對此堅決反對。

中國商務部發言人稱，中方始終是國際經貿秩序的堅定捍衛者和多邊貿易體制的堅定支持者，敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。