〈美對等關稅〉8成變壓器來自中加墨3國 鋼鋁關稅衝擊電力供應 美電價及物價恐飆漲

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-06 13:06

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因 AI 風潮日盛與大型資料中心 (IDC) 蓬勃發展，快速推升全美各地對電力之高度需求，但美國總統川普祭出加徵鋼鋁關稅新措施，恐使全美原已老舊且承壓過重的供電系統更加緊絀，變壓器（transformers）供應不足的窘況雪上加霜，且墨西哥、加拿大與中國為當前三大主要供應國，供應美國本土變壓器 8 成。若新制上路並擴及進口銅，變壓器價格可能再漲 8% 至 9%，進而刺激電費與相關物價之上漲。

據 Wood Mackenzie 統計，美國電氣設備供應仍以進口爲主，墨西哥、加拿大與中國為當前三大主要供應國。其中，低電壓變壓器設備超過 32% 來自中國大陸，高電壓變壓器 36% 來自墨西哥，加拿大則提供約 16% 高電壓配電盤及 100% 的電線桿。美國本土變壓器供應鏈僅能滿足國內需求約 20%，意即有 8 成來自國外，由於此類產品投資巨大以達損益平衡卻耗時甚久，多數厰商因此不願大舉投資擴充產能，此外，變壓器必須訂製生產且可靠度測試費時，因此汰換長期合作供應商實非易事。

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事實上，近幾年隨著國際鋼、銅等原物料成本上漲，自 2020 年 1 月迄今，變壓器價格已上揚 70% 至 100%。

Wood Mackenzie 預估，若新制上路並擴及進口銅，變壓器價格可能再漲 8% 至 9%，亦即加徵關稅勢對原已緊繃的輸電網路再添新的成本壓力，進而刺激電費與相關物價之上漲。

New Jersey Board of Public Utilities 預期，自 2025 年 6 月起的 1 年間，其住宅用戶平均每月電費將提高 17% 至 20%，部分原因為資料中心大量的電力需求推高價格。

美國勞工統計局數據亦顯示，全國範圍內的電價於過去五年間以 5.7% 的複合年增率快速增長，因此當新執政團隊祭出加徵關稅以實現美國優先願景的同時，美國民生物價飛漲恐為消費者必先忍受之代價。

電力系統中用於升降電壓以利輸配電力之變壓器最為關鍵，無論既有系統之零組件更新、或為風力、太陽能與天然氣等新能源上網，皆需經由變壓器與電網對接。