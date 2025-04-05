〈貴金屬盤後〉關稅戰升溫 金價下挫近3% 結束創新高的一周

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-05 06:36

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金價周五 (4 日) 下挫逾 3%，使本周周線由紅翻黑，在中國宣布對美國新關稅的回敬措施後，金融市場普遍崩跌，迫使投資人變賣黃金部位以彌補在其他資產市場的虧損。

紐約黃金期貨下跌 2.8% 至每盎司 3035.40 美元。

黃金現貨價下跌 2.9% 至每盎司 3024.2 美元，盤中曾跌至 3015.29 美元。

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現貨黃金本周累計下跌 1.9%，本周四曾創下每盎司 3167.57 美元的歷史紀錄高價。

技術面來看，現貨金價仍保持在 21 天移動均線、每盎司 3023 美元之上。

渣打銀行 (Standard Chartered) 分析師 Suki Cooper 說，黃金通常被視為流動資產，可用於其他資產的保證金要求，因此在這種風險事件發生後，黃金被拋售並非罕見的事，「黃金的表現和歷史趨勢相吻合」。

中國周五傍晚宣布，4 月 10 日起對美國輸往中國的貨品加徵 34% 關稅，作為對美國總統川普「對等關稅」的反制。全球股市連續第二天下挫，標普 500、那斯達克綜合指數都下跌約 5%。

黃金今年來仍上漲 15.3%，靠的是強勁的央行買盤，並發揮經濟和地緣政治不確定性中的資金避風港魅力。

City Index 資深分析師 Matt Simpson 說，金價雖有波動，但對很多投資人來說依然是避險去處。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五表示，川普的新關稅「比預期大」，其可能引發的通膨上升、成長趨緩等經濟後果，也可能比預期大。

美元指數 (DXY) 上漲 0.7%，當美元升值，黃金對持有外幣的買家自然變貴了。

美國周五公布的非農就業報告優於預期，是另一個打擊金價的原因，Aallegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 認為，非農就業數據有助於 Fed 延後降息。黃金通常在低利率環境中表現良好。

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