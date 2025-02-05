鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至3.67元，預估目標價為38.70元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.87元下修至3.67元，其中最高估值5.48元，最低估值2.32元，預估目標價為38.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.48(5.48)
|6.23
|6.59
|最低值
|2.32(2.32)
|2.5
|4
|平均值
|3.82(3.89)
|4.11
|5.15
|中位數
|3.67(3.87)
|3.85
|4.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|144.00億
|158.14億
|165.41億
|最低值
|134.66億
|135.49億
|151.18億
|平均值
|138.53億
|146.50億
|158.30億
|中位數
|138.54億
|145.13億
|158.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-829.93
|-848.49
|27.80
|1.92
|3.24
|營業收入
|39.24億
|48.84億
|93.63億
|116.41億
|128.33億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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