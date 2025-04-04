鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mr. Cooper Group IncCOOP-US的目標價調升至135元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)提出目標價估值：中位數由130元上修至135元，調升幅度3.85%。其中最高估值173元，最低估值110元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Mr. Cooper Group Inc評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Mr. Cooper Group Inc今(4日)收盤價為133.1元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌5.21%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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