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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康卡斯特CMCSA-US的目標價調升至43元，幅度約7.5%

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 22:16


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對康卡斯特(CMCSA-US)提出目標價估值：中位數由40元上修至43元，調升幅度7.5%。其中最高估值58元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予康卡斯特評價：積極樂觀16位、保持中立15位、保守悲觀0位。

康卡斯特今(4日)收盤價為34.915元。近5日股價下跌7.5%，標普指數下跌5.21%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CMCSA市場預估目標價

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