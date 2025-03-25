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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康卡斯特CMCSA-US的目標價調降至40元，幅度約6.98%

鉅亨網新聞中心 2025-03-25 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對康卡斯特(CMCSA-US)提出目標價估值：中位數由43元下修至40元，調降幅度6.98%。其中最高估值58元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予康卡斯特評價：積極樂觀16位、保持中立15位、保守悲觀0位。

康卡斯特今(25日)收盤價為36.6元。近5日股價上漲6.98%，標普指數上漲1.63%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CMCSA市場預估目標價

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