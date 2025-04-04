鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌(AYI-US)EPS預估下修至17元，預估目標價為325.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.34元下修至17元，其中最高估值17.65元，最低估值16.72元，預估目標價為325.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.65(17.65)
|20
|22.34
|最低值
|16.72(16.97)
|18.36
|19.67
|平均值
|17.09(17.34)
|19.2
|20.72
|中位數
|17(17.34)
|19.3
|20.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|44.25億
|49.21億
|51.91億
|最低值
|43.21億
|47.14億
|48.86億
|平均值
|43.64億
|48.00億
|50.46億
|中位數
|43.60億
|47.82億
|50.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.27
|8.38
|11.08
|10.76
|13.44
|營業收入
|33.26億
|34.61億
|40.06億
|39.52億
|38.41億
詳細資訊請看美股內頁：
敏銳品牌(AYI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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