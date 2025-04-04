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鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌(AYI-US)EPS預估下修至17元，預估目標價為325.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.34元下修至17元，其中最高估值17.65元，最低估值16.72元，預估目標價為325.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值17.65(17.65)2022.34
最低值16.72(16.97)18.3619.67
平均值17.09(17.34)19.220.72
中位數17(17.34)19.320.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值44.25億49.21億51.91億
最低值43.21億47.14億48.86億
平均值43.64億48.00億50.46億
中位數43.60億47.82億50.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.278.3811.0810.7613.44
營業收入33.26億34.61億40.06億39.52億38.41億

詳細資訊請看美股內頁：
敏銳品牌(AYI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAYI

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