盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌11.8%，報63.51美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 21:45
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間04日21:30股價下跌8.5美元，報63.51美元，跌幅11.8%，成交量332,454（股），盤中最高價63.63美元、最低價63.30美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.83%
- 近 1 月：-16.71%
- 近 3 月：-10.58%
- 近 6 月：-19.89%
- 今年以來：-7.9%
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