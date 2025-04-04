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鉅亨速報

盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌11.8%，報63.51美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 21:45


GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間04日21:30股價下跌8.5美元，報63.51美元，跌幅11.8%，成交量332,454（股），盤中最高價63.63美元、最低價63.30美元。

美股指數盤中表現

GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.83%
  • 近 1 月：-16.71%
  • 近 3 月：-10.58%
  • 近 6 月：-19.89%
  • 今年以來：-7.9%

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美股美股盤中盤中速報GE HealthCare Technologies Inc

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GE HealthCare Technologies Inc62.25-13.54%

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