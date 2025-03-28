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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌AYI-US的目標價調降至325元，幅度約3.27%

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)提出目標價估值：中位數由336元下修至325元，調降幅度3.27%。其中最高估值380元，最低估值290元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予敏銳品牌評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。

敏銳品牌今(28日)收盤價為267.82元。近5日股價上漲3.27%，標普指數上漲0.54%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AYI市場預估目標價

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