鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌(AYI-US)EPS預估上修至17.34元，預估目標價為336.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.82元上修至17.34元，其中最高估值17.5元，最低估值16.82元，預估目標價為336.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.5(17.36)
|20.15
|21.78
|最低值
|16.82(16.64)
|17.86
|19.06
|平均值
|17.31(16.89)
|19.29
|20.35
|中位數
|17.34(16.82)
|19.65
|20.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|44.24億
|48.70億
|51.37億
|最低值
|39.67億
|41.22億
|42.83億
|平均值
|43.41億
|47.31億
|48.83億
|中位數
|43.87億
|48.22億
|49.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.27
|8.38
|11.08
|10.76
|13.44
|營業收入
|33.26億
|34.61億
|40.06億
|39.52億
|38.41億
詳細資訊請看美股內頁：
敏銳品牌(AYI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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