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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌(AYI-US)EPS預估上修至17.34元，預估目標價為336.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 02:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.82元上修至17.34元，其中最高估值17.5元，最低估值16.82元，預估目標價為336.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值17.5(17.36)20.1521.78
最低值16.82(16.64)17.8619.06
平均值17.31(16.89)19.2920.35
中位數17.34(16.82)19.6520.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值44.24億48.70億51.37億
最低值39.67億41.22億42.83億
平均值43.41億47.31億48.83億
中位數43.87億48.22億49.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.278.3811.0810.7613.44
營業收入33.26億34.61億40.06億39.52億38.41億

詳細資訊請看美股內頁：
敏銳品牌(AYI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAYI

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