search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估下修至3.98元，預估目標價為152.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.98元，其中最高估值4.29元，最低估值3.37元，預估目標價為152.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.29(4.57)5.755.524.16
最低值3.37(3.37)4.014.14.15
平均值3.94(4.06)4.854.714.16
中位數3.98(4.05)4.84.524.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.36億19.63億18.43億13.12億
最低值11.57億14.19億14.06億13.12億
平均值13.59億16.67億15.93億13.12億
中位數13.88億16.62億15.62億13.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.713.843.66-2.432.87
營業收入10.14億13.00億13.17億12.19億11.14億

詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFNV

相關行情

台股首頁我要存股
蘭克-內華達146.4451.97%

延伸閱讀


Empty