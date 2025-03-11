鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估下修至3.98元，預估目標價為152.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.98元，其中最高估值4.29元，最低估值3.37元，預估目標價為152.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.29(4.57)
|5.75
|5.52
|4.16
|最低值
|3.37(3.37)
|4.01
|4.1
|4.15
|平均值
|3.94(4.06)
|4.85
|4.71
|4.16
|中位數
|3.98(4.05)
|4.8
|4.52
|4.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.36億
|19.63億
|18.43億
|13.12億
|最低值
|11.57億
|14.19億
|14.06億
|13.12億
|平均值
|13.59億
|16.67億
|15.93億
|13.12億
|中位數
|13.88億
|16.62億
|15.62億
|13.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.71
|3.84
|3.66
|-2.43
|2.87
|營業收入
|10.14億
|13.00億
|13.17億
|12.19億
|11.14億
詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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