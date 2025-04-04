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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至3.29元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.35元下修至3.29元，其中最高估值4.4元，最低估值1.23元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.4(4.4)5.375.373.05
最低值1.23(1.23)1.461.561.49
平均值3.25(3.29)3.252.92.53
中位數3.29(3.35)3.172.863.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值95.50億96.74億89.32億91.95億
最低值74.92億72.78億76.43億77.65億
平均值85.72億84.07億85.07億84.80億
中位數84.57億83.71億87.23億84.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-12.862.5911.029.252.27
營業收入44.35億79.85億110.75億82.79億97.37億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPA

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