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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至3.41元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-26 22:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.57元下修至3.41元，其中最高估值4.4元，最低估值2.16元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.4(4.41)5.375.373.05
最低值2.16(2.16)1.551.653.05
平均值3.41(3.46)3.373.063.05
中位數3.41(3.57)3.262.873.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值95.50億96.74億89.32億91.95億
最低值74.92億72.78億76.43億77.65億
平均值85.72億84.07億85.07億84.80億
中位數84.57億83.71億87.23億84.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-12.862.5911.029.252.27
營業收入44.35億79.85億110.75億82.79億97.37億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPA

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