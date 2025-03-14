鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至3.6元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.7元下修至3.6元，其中最高估值4.41元，最低估值2.16元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.41(4.66)
|5.37
|5.37
|3.05
|最低值
|2.16(2.16)
|1.55
|1.65
|3.05
|平均值
|3.57(3.62)
|3.37
|3.13
|3.05
|中位數
|3.6(3.7)
|3.23
|2.96
|3.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|101.57億
|96.29億
|90.97億
|91.95億
|最低值
|74.92億
|72.78億
|76.43億
|77.65億
|平均值
|86.02億
|83.61億
|84.95億
|84.80億
|中位數
|84.91億
|83.63億
|86.48億
|84.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-12.86
|2.59
|11.02
|9.25
|2.27
|營業收入
|44.35億
|79.85億
|110.75億
|82.79億
|97.37億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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