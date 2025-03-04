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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為59.87元

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 00:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.95元，其中最高估值1.34元，最低估值0.66元，預估目標價為59.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.34(1.75)2.462.182.04
最低值0.66(0.66)1.181.181.8
平均值0.98(1.05)1.641.731.92
中位數0.95(0.97)1.511.671.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.50億33.67億33.79億26.90億
最低值22.94億22.76億23.51億23.70億
平均值24.15億26.90億27.43億24.87億
中位數24.08億26.10億26.18億24.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.10-0.210.170.620.29
營業收入13.42億11.76億14.35億19.17億22.89億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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