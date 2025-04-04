鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為28.75元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.29元，其中最高估值1.61元，最低估值0.84元，預估目標價為28.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.61(1.61)
|3.26
|2.55
|2.36
|最低值
|0.84(0.84)
|1.02
|0.68
|0.34
|平均值
|1.26(1.17)
|1.88
|1.56
|1.16
|中位數
|1.29(1.12)
|1.87
|1.36
|0.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.42億
|37.67億
|38.05億
|33.89億
|最低值
|27.54億
|26.99億
|22.70億
|24.74億
|平均值
|29.21億
|30.86億
|29.60億
|29.32億
|中位數
|29.39億
|29.25億
|27.85億
|29.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|營業收入
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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