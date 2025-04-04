傳TikTok最終章：新殼解套 字節持股19.9% 授權使用演算法

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 06:30

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外媒《The Information》報導，美國總統川普計劃宣布成立一家公司，名為「TikTok America（TikTok 美國）」，以促進 TikTok 在美國的持續運營。

知情人士透露，川普的構想中，「TikTok America」約 50% 的股份將由新的美國投資者持有，並獲得字節跳動的 TikTok 演算法使用許可。

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字節跳動的現有投資者將持有新公司的約三分之一股份，而字節跳動本身將保留 19.9% 的股份。由於字節跳動的持股比例控制在不到 20%，這符合去年美國通過的「出售或禁令」法律的要求。

該法律強調，TikTok 必須與其母公司字節跳動切割關係，否則將面臨禁令。通過這種全新的公司結構，川普將認定 TikTok 已進行合格的資產剝離，從而滿足法律規定。

目前，美國白宮和 TikTok 方面尚未就此事發表評論。報導指出，川普計劃在周六最後期限前宣布這一消息，預計將在周三起的 90 至 120 天內敲定最終協議。此外，新公司的名稱尚未最終確定，可能會有所調整。

目前尚不清楚將有哪些新投資者參與這筆交易。有消息稱，Andreessen Horowitz 和私募股權公司 Blackstone 正在考慮入股。亞馬遜 (AMZN-US) 也在最後一刻提出收購 TikTok 美國業務的意向，但並未受到重視。