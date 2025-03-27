為添購比特幣 GameStop計劃私募13億美元可轉換優先票據

鉅亨網編譯許家華 2025-03-27 06:30

‌



GameStop 宣布計劃私募 13 億美元可轉換優先票據，旨在將所得用於一般企業用途，包括投資比特幣。儘管該公司股價周三 (26 日) 收漲近 12%，但盤後交易跌近 7%，顯見投資者已消化其加密貨幣計畫。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 上調該股的目標價，指出儘管營收大幅下降，但該公司在涵蓋年底假期的季度中出現罕見的營業利潤，讓他們印象深刻。Pachter 提到，GameStop 擁有 48 億美元的現金，這一數字較去年同期的 9.217 億美元大幅增加，且尚未使用。

‌



Pachter 周三報告寫道：「顯然，該公司的營運具有一定價值，儘管未必如其股價所暗示的那樣高。」他將目標價從 10 美元上調至 11.50 美元，反映該公司每股約 10.50 美元的現金餘額以及 1 美元的持續經營價值。但 Wedbush 對該股的評級為「表現不佳」。

GameStop (GME-US) 周三交易時間上漲 11.65%，收每股 28.36 美元，因此 Pachter 的新目標價暗示 60% 的跌幅，周三盤後該股下跌 6.7%，報每股 26.46 美元。

GameStop 周二收盤後宣布新修訂後的投資政策，稱董事會已批准將比特幣作為財庫儲備資產的新增項目，意味未來部分現金或債務和股權發行可能會投資於比特幣。

GameStop 補充說，尚未設置可累積的比特幣最大數量，並且可能會出售任何購買的數位貨幣。該公司之前表示，董事長兼執行長 Ryan Cohen、兩名獨立董事以及其他人將管理其證券投資組合。

Pachter 表示：「比特幣投資為其增添了全新的一層『迷因』魅力。儘管他們的核心業務仍在下滑，但在交易卡方面取得了一些小的成功，投資者希望比特幣的投資能大幅推升股價。」

但他也表示，難以理解為何投資者會以 2.7 倍於 GameStop 現金價值的價格購買其股票，卻只是為了將這些現金轉換為比特幣，特別是因為同樣的投資者可以自己投資於比特幣 ETF。

Wedbush 指出，GameStop 已經成功地將其經營虧損減少到幾乎持平，過去兩個財年每年的淨營運虧損均低於 1000 萬美元。管理層在高效經營零售商方面的決心，使分析師「比過去更有信心，GameStop 能夠在可預見的未來實現收支平衡」。

他們指出，投資比特幣的計畫可能會影響其利息收入，但目前仍預計 GameStop 能夠在可見的未來繼續產生 2.2 億美元的利息收入。

Wedbush 之前對 GameStop 進入收藏交易卡業務表示懷疑，但他們周三指出，儘管整體銷售年降 28%，但該業務本季增長 15%。

由於收藏交易卡業務中很大一部分是在網上進行的，因此「即使 GameStop 繼續縮減其零售規模，我們預計收藏品業務將穩定甚至增長。」GameStop 去 (2024) 年關閉了約 1000 家門市，並宣布退出加拿大和法國。

GameStop 第四季 (2 月 1 日結束) 財報喜憂參半。淨銷售額年降 28% 至 12.8 億美元，低於 FactSet 調查的分析師預期的 14.8 億美元。但其調整後 EPS 29 美分，超過分析師預期的 8 美分。淨利 1.313 億美元，也高於預期的 3300 萬美元。