鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬WPM-US的目標價調升至82.06元，幅度約5.2%
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)提出目標價估值：中位數由78元上修至82.06元，調升幅度5.2%。其中最高估值90.73元，最低估值74.91元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予惠頓貴金屬評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
惠頓貴金屬今(3日)收盤價為77.66元。近5日股價上漲5.2%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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