search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌8.99%，報72.23美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 02:04


GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間04日01:48股價下跌7.13美元，報72.23美元，跌幅8.99%，成交量5,759,211（股），盤中最高價76.59美元、最低價70.45美元。

美股指數盤中表現

GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.02%
  • 近 1 月：-9.15%
  • 近 3 月：+1.25%
  • 近 6 月：-12.83%
  • 今年以來：+1.51%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報GE HealthCare Technologies Inc

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005428.03-4.28%
道瓊指數40792.18-3.39%
NASDAQ16628.258-5.53%
費城半導體3916.878-9.35%
GE HealthCare Technologies Inc71.9725-9.31%

延伸閱讀


Empty