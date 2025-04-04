盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌8.99%，報72.23美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 02:04
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間04日01:48股價下跌7.13美元，報72.23美元，跌幅8.99%，成交量5,759,211（股），盤中最高價76.59美元、最低價70.45美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.02%
- 近 1 月：-9.15%
- 近 3 月：+1.25%
- 近 6 月：-12.83%
- 今年以來：+1.51%
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