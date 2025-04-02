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研究：AI若沒摧毀你的公司 將使其更強大

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-04-02 12:00

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研究顯示，若企業能撐過AI動盪，最終將受益於AI並蓬勃發展(圖：Shutterstock)

據《路透》周三 (2 日) 報導，一項在歐洲央行 (ECB) 會議上發表的研究顯示，如果企業能夠撐過人工智慧 (AI) 導入帶來的動盪，最終將受益於 AI 並蓬勃發展。

該研究的作者使用美國人口普查局 (U.S. Census Bureau) 的數據以及 2017 年至 2021 年間的調查資料，發現在製造業中，率先採用 AI 的企業在初期生產力會下降，因為人力逐漸被機器人取代。


這項發現與普遍認為 AI 能提升生產力並「增強」工作能力的觀點相悖。

研究論文作者之一、多倫多大學研究員 Kristina McElheran 在會議上表示，「短期內，我們看到許多痛苦。」

她解釋，生產力下降是 AI 干擾既有製造流程的副作用，例如影響企業維持低庫存的運作方式。

然而，隨著時間推移，這些企業最終在銷售成長、生產力和僱用方面均表現優異——前提是它們要能熬過初期的陣痛。

McElheran 談到，「存活下來似乎是關鍵問題之一。」她指出，這種轉型的成功較少發生在較老的企業，這些企業通常規模較大，在適應 AI 變革上較為吃力。

McElheran 與研究團隊分析了 30,000 間企業，研究期間 AI 的採用率從 7.5% 上升至 9.1%。

在會議開場時，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，歐洲約 23% 至 29% 的勞工高度暴露於 AI 技術的影響，但這並不意味著即將迎來「就業末日」，因為雖然舊職位可能會被取代，但新職位也將應運而生。

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