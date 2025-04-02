中國外長拜會普丁 稱中俄戰略協調更加緊密

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-02 08:10

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中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周二（1 日）拜會俄羅斯總統普丁，強調中俄關係成熟、堅韌、穩定，政治互信不斷加深，戰略協調更加緊密。

根據中國外交部發布的聲明，普丁請王毅轉達他對中國國家主席習近平的誠摯問候，表示很高興看到同習近平達成的共識得到有效落實，俄中關係保持高水準發展，各領域務實合作持續深化，「俄中文化年」順利推進，引發積極熱烈迴響，夯實了兩國友好民意基礎。

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普丁說，今年是蘇聯偉大衛國戰爭勝利 80 周年，期盼中方來俄出席紀念活動，共同慶祝抗擊納粹法西斯和日本軍國主義的勝利。俄方正全力推進籌備工作，願以此為契機，推動俄中全面戰略協作夥伴關係邁上新台階，不斷深化雙方在聯合國、上海合作組織、「金磚國家」等多邊框架下的合作。

普丁稱，面對動盪不定的國際局勢，俄中雙方應持續向世界發出加強戰略協作的有力信號。

王毅轉達了習近平對普丁的親切問候，表示在兩國元首的戰略指引和關心推動下，中俄關係成熟、堅韌、穩定，政治互信不斷加深，戰略協調更加緊密，務實合作持續深化，保障了兩個大國各自發展振興，維護雙方在重大國際地區事務中的共同利益。