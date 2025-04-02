美國衛生部正式啟動萬人大裁員 科學家離職引擔憂

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-02 09:10

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美國衛生與公共服務部（HHS）周二（1 日）正式啟動大規模裁員，許多員工在清晨收到電子郵件，通知他們工作崗位沒了，預估該機構將裁減 1 萬名全職員工。

此次裁員是川普政府推動的「重塑美國衛生機構」計畫的一部分，被裁員工分布在負責因應疾病爆發、批准新藥、為最貧困美國人群提供保險等部門。

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事實上，上周美國衛生部長小羅伯特 · 甘迺迪就宣布了裁員計畫，批評 HHS 是一個效率低下的「龐大官僚機構」，1.7 兆美元的年度預算，卻未能改善美國民眾的健康。

直到周二，很多人依然不敢置信，他們懷疑這是愚人節的一個殘酷玩笑。許多員工在裁員前毫不知情，導致機構內彌漫焦慮和不安情緒。

數百名員工周二上午在 HHS 總部大樓外排起了長隊。一些人說，他們在等著看自己是否還有工作。有些人在被拒絕後，才確信他們被服務了幾十年的機構淘汰了。

具體來說，此次裁員涉及美國食品藥品管理局（FDA）3,500 人、美國疾病控制與預防中心（CDC）2,400 人、美國國立衛生研究院（NIH）12,00 人、醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）300 名員工。

知情人士透露，就連美國國家過敏和傳染病研究所所長馬拉佐也在被裁人員之列。其他被裁知名人士還包括 FDA 最高疫苗監管官員馬克斯、FDA 煙草產品中心負責人布萊恩 · 金。

FDA 一名員工表示：「這是一場血腥大屠殺！」

CDC 一位高階官員稱：「真正令人惱火和擔憂的是，就連部門主管和高層都沒有收到任何通知，他們只能等著看哪些員工收到裁員通知。」

雖然小羅伯特 · 甘迺迪將這些裁員描述為精簡臃腫官僚機構的必要舉措。然而，這些裁員包括了負責公共衛生、癌症研究以及疫苗和藥品審批的頂尖科學家，引發人們對美國將如何因應健康緊急事件的擔憂。

華盛頓州民主黨參議員默里認為，當自然災害來襲或傳染病蔓延時，裁員和削減開支將使這些工作受到巨大影響。

FDA 前局長卡利夫說：「我們所熟知的那個 FDA 已經沒了，那些擁有豐富知識和經驗的領導大多已經不在職了。我相信歷史會將此視為巨大錯誤。」