川普關稅核彈即將引爆！全球GDP恐蒸發25.6兆 美家庭年損逾2萬

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-01 16:00

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美國總統川普將於周三 (2 日) 公佈對等關稅政策的詳細內容，並預計在隔天啟動對汽車及零件加徵 25% 關稅的措施，川普聲稱其關稅政策目標是結束其他國家對美國的經濟剝削。美國商務部先前已受命調查美國與全球貿易夥伴之間的貿易逆差問題，而此次關稅政策被認為是調查結果的直接體現。

川普在周一 (3 月 31 日) 明確表示，對等關稅的徵收物件將包括全球所有國家，而不僅僅是貿易逆差最嚴重的 10 到 15 個國家。這一表態推翻此前市場對關稅範圍可能受限的猜測。

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多項研究對川普關稅政策的經濟影響進行估算。日本貿易振興機構 (JETRO) 分析指出，若美國對所有國家實施對等關稅並加徵 20% 中國商品關稅與 25% 汽車關稅，到 2027 年，全球 GDP 將下降 0.6%，相當於蒸發 7630 億美元(約 25.6 兆台幣)，其中美國損失最明顯，美國 GDP 料將下降 2.5%，因進口商品價格上漲導致依賴中國零件的美國企業利潤受壓，加上汽車關稅引發的漲價，抑制消費者在其他領域的支出。

美國耶魯大學預算實驗室指出，光是汽車關稅就能讓所有美國家庭的年度可支配收入減少 492 至 615 美元 (約 1.65 萬至 2.06 萬台幣)。

儘管川普政府宣稱關稅政策將帶來經濟利益，但各方反應不一。美國國內也有聲音質疑關稅政策的實際效果，認為關稅最終將由美國企業和消費者承擔，而非外國企業。

華爾街投行高盛上周日 (3 月 30 日) 發佈研究報告將未來 12 個月內美國經濟出現衰退的機率，從此前的 20% 上調至 35%。這一調整反映美國經濟成長預期的降低、家庭和企業信心的急劇惡化，以及白宮官員為實現其政策目標而更願意容忍短期經濟疲軟的言論。

摩根士丹利也發表研報指出，周三即將公佈的對等關稅政策恐對從汽車製造商到鞋類品牌等多個行業產生深遠影響。

摩根士丹利分析師還預估，美國將對來自中國的商品再加徵 10% 進口稅，並對來自歐洲及亞洲地區 (包括越南) 的特定產品實施關稅。

德意志銀行則指出，若各國透過對美國商品加徵關稅進行報復，更激進的場景可能包括川普進一步提高稅率，這種「螺旋式升級」的貿易衝突是關鍵風險。

中國國金證券也表示，川普關稅 2.0 將加快美國經濟衰退及美股趨勢性調整速度。