鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADRHTHT-US的目標價調升至50.35元，幅度約4.15%
鉅亨網新聞中心 2025-04-01 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)提出目標價估值：中位數由48.35元上修至50.35元，調升幅度4.15%。其中最高估值61.24元，最低估值37.71元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予華住酒店集團ADR評價：積極樂觀24位、保持中立1位、保守悲觀0位。
華住酒店集團ADR今(1日)收盤價為37.01元。近5日股價下跌4.15%，標普指數下跌2.7%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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