search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADR(HTHT-US)EPS預估上修至2.11元，預估目標價為47.31元

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.07元上修至2.11元，其中最高估值2.37元，最低估值1.83元，預估目標價為47.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值2.37(2.37)2.76
最低值1.83(1.83)1.98
平均值2.13(2.08)2.45
中位數2.11(2.07)2.48

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值38.97億41.35億
最低值36.00億37.79億
平均值37.30億39.78億
中位數37.37億40.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.09-0.23-0.881.76
營業收入14.77億19.82億20.59億30.88億

詳細資訊請看美股內頁：
華住酒店集團ADR(HTHT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHTHT

相關行情

台股首頁我要存股
華住酒店集團ADR38.05-1.12%

延伸閱讀


Empty