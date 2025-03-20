鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADR(HTHT-US)EPS預估上修至2.11元，預估目標價為47.31元
鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.07元上修至2.11元，其中最高估值2.37元，最低估值1.83元，預估目標價為47.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|2.37(2.37)
|2.76
|最低值
|1.83(1.83)
|1.98
|平均值
|2.13(2.08)
|2.45
|中位數
|2.11(2.07)
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|38.97億
|41.35億
|最低值
|36.00億
|37.79億
|平均值
|37.30億
|39.78億
|中位數
|37.37億
|40.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.09
|-0.23
|-0.88
|1.76
|營業收入
|14.77億
|19.82億
|20.59億
|30.88億
詳細資訊請看美股內頁：
華住酒店集團ADR(HTHT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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