避險湧向黃金！現貨交易平台成交額創今年新高 Q1日均值暴增3.3倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-31 20:02

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今日 (31 日) 黃金現貨交易平台成交金額高達 5,309 萬元，創今年以來新高！截至 3 月 31 日統計資料，櫃買中心「黃金現貨交易平台」日均值來到 1,507 萬元、日均量為 132 台兩，分別較 113 年同期的日均值 348 萬元、日均量 44 台兩，大幅成長 333% 及 200%，顯見投資人對黃金交易需求倍增。

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櫃買中心今（31) 日舉辦投資人講座，邀請臺灣銀行貴金屬部專業講師分享「金價趨勢展望及策略」，該講師指出，由歷史趨勢可看出，黃金現貨價格與美國聯邦資金利率大致呈現反向相關，即美國聯邦利率越低，黃金價格則越高；進一步以近年國際政經局勢來看，美國聯邦準備理事會自 113 年 9 月開啟降息循環，加上中東地緣政治情勢持續緊張，在降息樂觀情緒及地緣政治避險買盤帶動下，避險資金湧入金市，推升金價再創歷史新高。

講師並表示，黃金商品可依不同資產配置組合而具有投資獲利、避險及防禦效果，另以過去 10 年及過去 20 年資料回測，將黃金納入投資組合之報酬率相較未將黃金納入資產配置者為高，顯見黃金不僅具投資獲利功能，其避險功能亦相當於為自身資產買保險。

櫃買中心自 104 年起建置「黃金現貨交易平台」，提供證券市場投資人買賣黃金現貨的管道。透過該交易平台投資人不需額外開設新的帳戶，只需透過現有的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶即可進行黃金現貨買賣。交易過程與買賣股票完全一致，且與股票合併於 T+2 日辦理交割，買賣黃金現貨就和買賣股票一樣簡單便捷。