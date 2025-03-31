川普：烏克蘭總統希望退出礦產協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-31 16:50

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美國總統川普周日（30 日）表示，烏克蘭總統澤倫斯基希望退出美烏礦產協議，川普警告，如果澤倫斯基退出，那麼他將面臨很大問題。

川普還說，烏克蘭「想成為北約（NATO）成員國」，但它「永遠都不會成為北約成員國」，澤倫斯基「明白這一點」。

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此前據多家媒體報導，美國向烏克蘭提交一份新的礦產協議草案，美國政府所提要求遠超先前曝光方案。此外，這份最新協議草案仍未包括任何對烏安全保障。

最新版本的礦產協議草案，要求烏方把所有國營和私營企業開發自然資源所得收益轉入一個聯合基金。這項聯合基金由美國國際開發金融公司管理，基金董事會由 5 人組成，其中 3 人由美方指定。

協議草案規定美方可「優先購買」烏方所有資源開採權，聯合基金所獲收益應首先轉給美方，用以償還美方 2022 年以來向烏方提供的所有資金，烏方還需支付 4% 年利率。

烏國「還錢」後，才能使用基金收益，用於重建等事務。

目前烏美官方均未說明最新協議草案具體內容。不過，上周五澤倫斯基說，不準備在與美國達成的礦產協議框架內，將過去幾年美國提供的軍事支持視為債務，但烏國可以為美國未來提供的援助做出補償。