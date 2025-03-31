川普大砍科研經費 民調：75%科學家有意離開美國

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-31 14:00

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美國《自然》雜誌最新民調指出，在超 1,600 名受訪科學研究人員中，超 75% 正考慮離開美國。

《自然》雜誌透過網站、社群媒體和電子郵件等管道，向讀者詢問川普政府帶來的改變是否促使他們考慮離開美國。大約有 1650 人完成了調查，其中超 1200 人給出了肯定答案。

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該結果顯示，川普政府推出縮緊簽證、大幅縮減研究經費、高校「自我審查」等一連串政策，正重擊美國科學研究領域。

研究人員想離開美國的趨勢在早期職業研究人員中尤其明顯。在回覆調查的 690 名研究生中，有 548 人考慮離職；340 名博士生中，有 255 人表示有離職意圖。

許多受訪者希望搬到已經有合作者、朋友、家人或熟悉當地語言的國家，例如歐洲和加拿大。一些因為工作而搬到美國的人計劃返回原籍國。還有受訪者表示，願意離開美國，去「任何支持科學的地方」。

事實上，大批科學家原本沒有離美計劃，直到川普開始削減研究經費並解僱研究人員。

一名在美國頂尖大學從事植物和農業研究的研究生說，「但我的許多導師都建議我，現在就離開。」《自然》雜誌稱，在川普政府停止為美國國際開發署提供資金後，這名學生失去了研究支持和助學金。

在失去資金和目睹一些同事被解僱後，這名學生下定決心前往歐洲、澳洲和墨西哥尋找機會。她希望一切平息後返回美國，但現實是，川普政府「已明確表示」農業研究不會成為政府資助的優先事項。

另一位受訪者表示，這些政策干擾對於像他這樣的早期職業科學家來說「尤其可怕」。他說，資深科學家有能力渡過難關，但作為早期職業研究員，「這是我們職業生涯的關鍵時刻，但在短短幾週內就陷入了混亂。」

根據《華盛頓郵報》等媒體統計，自新政府上任 1 月 20 日至 3 月底，多個美國主要研究機構都受到波及。其中，美國國立衛生研究院（NIH）預算削減高達 30 億美元，美國國家航空暨太空總署（NASA）總價值 4.2 億美元的合約被終止，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）也正在大規模裁員。