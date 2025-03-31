地緣衝突+關稅威脅雙殺！現貨金價續攀高叩關3100美元 專家：3000美元成新起點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-31 08:50

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國際金價持續高歌猛進，現貨黃金價格在今 (31) 日早盤開高走高，一度突破每盎司 3090 美元，並刷新歷史高點至 3097.49 美元，黃金期貨亦同步上漲至 3122 美元 / 盎司，漲幅 0.25%，主要受到為地緣政治風險帶動，川普對伊朗和俄羅斯的威脅加劇市場避險情緒，刺激投資者湧入黃金資產。國際金價上周走漲 2% 至每盎司 3084.11 美元，連續第四周攀漲且多次刷新歷史高點。

美媒《AXIOS》周日 (30 日) 報導，美國總統特朗普在接受 NBC 新聞時表示，他對俄羅斯總統普丁 「很生氣」，並威脅稱俄烏雙方若未能達成協定將是俄國的錯。「當普丁開始質疑澤倫斯基的可信度，還開始談論烏克蘭需要新領導層時，我非常生氣。」川普還說，對俄國石油徵收的關稅將介於 25% 至 50% 之間。

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美國總統川普周日也說，美國和伊朗官員正在進行對話。如果伊朗未能與美國就核計劃達成協定，將對伊朗實施「轟炸」及徵收二級關稅。伊朗外長此前表示，仍堅持不會在「極限施壓」和軍事威脅條件下進行直接談判，但過去有過的間接談判可以繼續。

據《電訊報》援引伊朗不具名高級軍事人員講話報導，一旦遭到美國攻擊，就會打擊美軍印度洋迪戈加西亞基地。 消息人士同時指出，在這種場景下，如果基地被美國所用，伊朗不會考慮誰在那裡。 報導說：「如果遭到來自本地區任何基地的攻擊，伊朗將對英軍和美軍發起無差別打擊，不管是美國、英國還是土耳其軍事人員，一旦你們的基地為美國所用，就會成為目標。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「對關稅、貿易和持續的地緣政治不確定性的擔憂加劇，避險需求繼續支撐黃金。」

Pepperstone 研究策略師 Ahmad Assiri 也說：「隨著『解放日』的臨近，黃金處於猛烈上漲模式。飆漲是由於關稅不確定性、通膨警報上升以及對即將到來的經濟放緩的擔憂。」

美國總統川普宣稱 4 月 2 日將是美國對外貿易的「解放日」，將宣布實施對等關稅，

獨立貴金屬分析師 Jesse Colombo 指出，3000 美元已成為新的支撐價位，當前上漲動能充沛。FxPro 首席市場分析師 Alex Kuptsikevich 則看好金價將在數周內觸及 3180 美元，今夏上看 3400 美元。Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 也認為避險需求和技術面雙重支撐下，黃金漲勢將持續。

CPM 集團建議投資者保持做多或逢低買入，初步目標 3200 美元，但提醒 4 月中恐出現短線回檔至 3040-3090 美元。「當前全球政治經濟不確定性已達到 1941 年以來最高水準，這直接反映在金銀價格中。」

本周將聚焦於周三 (4 月 2 日) 的對等關稅實施以及周五 (4 月 4 日) 的非農就業報告，這些事件可能強化黃金的避險吸引力。