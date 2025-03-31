早盤大跌逾4.5%！港口交易面臨審查 李嘉誠旗下長和又出面澄清分拆電訊資產傳聞

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-31 10:50

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長和還表示，該公司董事會於公告日期並未就公司全球電訊業務有關的任何交易作出決定，公司股東及潛在投資者謹請注意，目前並不確定是否將會進行任何交易。

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除電訊業務外，長和近期亦被捲入另一則市場傳聞，尤其值得注意的是，上週末疑似有重大轉折，李嘉誠暫緩賣出巴拿馬港口給貝萊德。

《星島日報》日前報導，一位接近長和高層的消息人士透露，長和最新決定是不會按原定計劃在 4 月 2 日前簽訂出售巴拿馬港口的最終協定。

值得一提的是，該消息雖然有多家知名媒體援引報導，但並沒有在長和上述的最新公告中被提及。

另據「市說新語」微信公眾號消息，大公文匯全媒體記者日前就長和擬售巴拿馬港口一事向中國國家市場監管局提問交易是否須經中國的反壟斷審查批准時，國家市場監督管局反壟斷執法二司負責人回答道：「我們注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。」

根據中國國家市場監管局官網，反壟斷執法二司負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查。負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件。開展數位經濟領域經營者集中反壟斷審查。監督執行經營者集中附加限制性條件，以及指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。