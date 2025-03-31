關鍵時刻！歐洲政要密集訪問中國

鉅亨網新聞中心 2025-03-31 14:00

‌



據《路透社》上周六（29 日）報導，中國商務部部長王文濤上周五與來訪的歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行會談。

中國商務部表示，雙方坦誠、深入、務實地交換意見。

‌



在前往中國之前，謝夫喬維奇試圖在華盛頓說服美國人相信關稅戰不符合任何人的利益。但就在他踏上北京土地之際，美國總統川普宣布對非美國製造的汽車徵收新關稅。

另據西班牙《世界報》上周六，上周中國外交部長王毅在北京會見葡萄牙外長蘭熱爾時指出，中方支持歐洲保持戰略自主。他之後在會見法國外長巴羅時也表達了類似意思。

法國外長巴羅在北京表示：「我們需要法中兩國建立比以往任何時候都更加牢固的關係。」

巴羅和喬維奇幾乎同時抵達北京。

義大利參議長拉魯薩上周也出現在北京，並表示「在被川普當作政治出氣筒數月之後，南歐各國正在尋找替代方案」。這種方案似乎就是通過世界第二大經濟體中國。

在上周歐洲官員訪華之後，下一個備受矚目的訪問將是西班牙首相桑切斯 4 月的訪華之行。

北京正通過各種渠道向布魯塞爾傳遞一個訊息：現在是團結一致的好時機。