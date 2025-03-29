〈貴金屬盤後〉關稅不確定性縈繞 金價又登新高
鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-29 06:10
金價周五 (28 日) 創下今年第 18 次歷史新高紀錄，美國總統川普關稅政策引發各國揚言反制、或爭取讓步，對國際貿易戰的擔憂促使投資人再度轉進避風港以規避風險。
Zaner Matels 資深市場策略師兼副總裁 Peter Grant 說，對關稅、貿易和地緣政治不確定性加深的擔憂，持續帶來避險需求並支撐金價。
黃金傳統上被視為規避經濟和政治不穩定的避險工具，通常在低利率環境有好表現。
美國商務部周五公布，2 月核心個人支出 (PCE) 物價指數月增 0.4%，超過市場預期的 0.3%，和 1 月的增幅類似。
Grant 認為，這份數據不太可能大幅度改變降息預期，因為只比預期稍高一些。
Fed 去年降息三次後，今年來都保持利率不變，但曾暗示直到年底前可能有 0.5 個百分點的降息幅度。金融市場目前押注 Fed 在年底可能降息 63 個基點，7 月開始降息。
市場也正在關注川普的對等關稅計畫，他預定 4 月 2 日起實施。關稅政策被視為將推升通膨，這可能進而威脅到經濟成長並加劇貿易緊張。
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