金價漲勢凌厲！高盛緊急上調黃金預測至3300美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-27 15:20

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由於全球央行強勁的黃金購買需求，以及黃金 ETF 資金流入超出預期，高盛已大幅調高其對 2025 年底的黃金價格預測。這是他們近期內第二次上調其黃金價格目標，顯示其對貴金屬後市的看法愈加樂觀。

高盛在最新的研究報告中，將 2025 年底的黃金價格預測從先前的每盎司 3100 美元，上調至 3300 美元。此外，高盛也將其預計的交易區間擴大至每盎司 3250 美元至 3520 美元，理由是亞洲各國央行持續展現強勁的購金意願。

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高盛分析師 Lina Thomas 和 Daan Struyven 上個月才剛剛將其 2025 年底的金價目標，上調至每盎司 3100 美元。然而，隨著本月金價強漲，首度突破每盎司 3000 美元的關鍵心理關口，迫使高盛不得不迅速調整其預測。

高盛指出，以亞洲為首的各國央行大規模購買黃金的趨勢，預計將在未來 3 到 6 年內持續，因為這些央行正努力達到其長期的儲備目標。高盛認為，這種持續的買盤將成為推動金價上漲的主要動力。

分析師在報告中指出，今年官方部門的平均黃金需求量可能將達到每月約 70 噸，高於先前預估的 50 噸。

他們特別提到，從去年 11 月到今年 1 月期間，央行的黃金購買量顯著回升，達到每月約 190 噸。此外，中國可能至少在未來 3 年內繼續快速累積黃金。

Thomas 和 Struyven 強調，自 2022 年俄羅斯外匯儲備被凍結以來，各國央行，尤其是新興市場的央行，已將黃金購買量增加了約 5 倍。他們將此視為儲備管理行為的結構性轉變，並且預計短期內不會出現逆轉。

除了央行需求外，流入黃金支持 ETF 的資金也「意外強勁」。分析師認為，投資者對避險資產的需求重新燃起，可能是推動 ETF 持有量增加的原因。他們重申，預計美國聯準會今年將降息兩次，這也支撐了資金持續流入黃金 ETF 的基本預測。

高盛也提出了兩種可能導致黃金 ETF 資金流入超出預期的潛在風險情境：