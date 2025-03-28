〈日股收盤〉除息日+關稅空襲 日經指數重挫1.8%

鉅亨網編輯林羿君 2025-03-28 15:40

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持續受到川普關稅影響，日本股市週五 (28 日) 持續走跌，一度跌近千點失守 37000 點關卡，隨後跌幅收斂，日經 225 指數(NKY) 最終收跌 1.8% 或 679.64 點，報 37,120.33 點，周線累跌 556 點或 1.48%。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 58.22 點或 2.07%，報 2,757.25 點。

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此外，週五也是本財政年度末的除息日，導致相對抗跌的權值股也走低，迅銷下跌 1.63%，軟銀下跌 1%。據估算，除息權益對日經指數造成 300 點的下跌壓力。

受到川普政府加徵汽車關稅影響，汽車類股持續走弱，豐田下跌 2.81%，本田下跌 2.6%，日產下跌 0.25%，馬自達下跌 1.32%，汽車零組件廠 DENSO 下跌 2.48%。

日本首相石破茂週五在議會中表示，川普政府加徵 25% 汽車關稅對日本經濟產生「巨大」的衝擊，承諾將採取全面措施保護當地就業，這是他連續兩天就汽車關稅發表相關言論。

消息方面，東京 3 月核心 CPI 年增 2.9%，高於先前預期的 2.7%，也超過日本央行的目標，主要是因為食品成本一直增加。分析師認為，若通膨仍無法降溫，日本央行不久後就會再度生息，目前 7 月是機會最高的時點。