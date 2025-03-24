矽谷不香了？美國頂大畢業生瘋投中國AI新創公司履歷

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 16:20

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DeepSeek 橫空出世，使中國 AI 技術快速發展受到全球關注，來自來自美國頂尖學府如哈佛大學、史丹福大學的畢業生，甚至曾在矽谷科技巨企工作的工程師，紛紛將求職的目光投向中國的 AI 新創企業。

中國 AI 初創企業群核科技（Manycore Tech）聯合創辦人兼董事長黃曉煌接受彭博電視採訪時表示，過去中國 AI 初創企業要在本地招攬工程師並不容易，然而這種情況近月已發生翻天覆地的變化。

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黃曉煌指出，扭轉的契機發生在於該公司被列入「杭州六小龍」，隨著 DeepSeek 的知名度，在全球名聲大噪。他說，「很多來自像北京清大、浙大、北大，甚至還有史丹福跟哈佛的畢業生寄履歷給我們。」

此外，美國移民政策的不確定性亦成為這股回流潮的「推手」。許多在美國留學和工作的中國工程師因簽證政策問題，未能順利留在當地發展，因此決定回流中國。

這些回流人才當中，不乏曾在矽谷科技巨企工作的資深工程師，黃曉煌本人便是其中之一。他本科畢業於浙江大學，其後負笈美國伊利諾伊大學香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）獲得電腦科學碩士學位，曾在輝達工作兩年，最終選擇回中國創業。

DeepSeek 燒起的科技大火，至今仍展現強烈的影響力，不僅讓矽谷菁英們重新認識了中國的 AI 技術，也讓包括哈佛、史丹佛在內的美國頂尖院校畢業生們，開始重新思考自己的畢業去向。