美國考慮允許俄羅斯回歸SWIFT 歐盟：沒聽說

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 08:30

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美國財政部長貝森特周三（26 日）接受美媒採訪時表示，正在考慮在烏克蘭危機調解框架下，以「適當方式」讓俄羅斯重新接入國際銀行結算系統 SWIFT。

2022 年初，烏克蘭戰爭開戰後不久，拜登政府就宣布一系列針對俄羅斯的制裁，包括將俄羅斯一些最大銀行踢出 SWIFT。

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貝森特說，所有選項均在考慮範圍內，包括恢復俄羅斯銀行對 SWIFT 系統的使用權。

他說：「關於如何適當地讓俄羅斯重新融入國際體系，仍需深入討論。美國財政部的核心任務之一，是通過金融行動和制裁措施，包括對個人、銀行或國家的制裁，來維護國家安全。因此，無論是加強還是放鬆對俄制裁，都取決於俄羅斯高層的下一步行動。」

此外，他還提及烏克蘭政府正在評估一項新的美烏經濟合作方案，雙方最快下周簽署協議。該方案較原定於 2 月底簽署的礦產協議更加詳盡。此前協議因川普、美國副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會談時發生爭執而被擱置。

貝森特說：「最初協議只有四頁。這段時間，我們進一步完善了協議內容，相信很快就能達成共識。」