〈貴金屬盤後〉川普祭新汽車關稅 金價飆升至空前新高
鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-28 06:06
金價周四 (27 日) 跳漲逾 1%，再度刷新歷史天價，因美國總統川普宣布的新汽車關稅在全世界掀起貿易緊張、並導致股市重挫，使投資人紛紛躲進安全避險資產。
金價今年來已經 17 度刷新高。RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「看起來，我們將看到黃金期貨很快漲到 3100 美元，主要觸發因素是避險買盤」，這是由川普關稅計畫引發的不確定性導致的。
就在川普宣布 4 月 2 日起對進口汽車課徵 25% 關稅後，從加拿大到法國政府，紛紛威脅祭出報復措施。全球股市下挫，國際大車廠的股價也暴跌。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說，金價的漲勢也從強勁的央行買盤和 ETF 需求中，獲得支撐。
投資人正在等待本周五公布的美國個人消費支出 (PCE)，以研判美國聯準會 (Fed) 的降息路徑。Fed 上周決議按兵不動。
黃金傳統上被視為規避經濟和政治不確定性的避險工具，而且通常在低利率環境有好表現。
高盛周三把對 2025 年年底的黃金目標價，從每盎司 3100 美元提高到 3300 美元，理由是 ETF 流入比預期強勁，而且央行需求持續。
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