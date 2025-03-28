〈貴金屬盤後〉川普祭新汽車關稅 金價飆升至空前新高

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-28 06:06

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金價周四 (27 日) 跳漲逾 1%，再度刷新歷史天價，因美國總統川普宣布的新汽車關稅在全世界掀起貿易緊張、並導致股市重挫，使投資人紛紛躲進安全避險資產。

紐約黃金期貨上漲 1.5%，報每盎司 3066.6 美元，稍早盤中曾觸及 3070.90 美元的空前新高。

黃金現貨價上漲 1.1%，報每盎司 3052.24 美元，稍早盤中曾創下 3059.30 美元的歷史新高。

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金價今年來已經 17 度刷新高。RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「看起來，我們將看到黃金期貨很快漲到 3100 美元，主要觸發因素是避險買盤」，這是由川普關稅計畫引發的不確定性導致的。

就在川普宣布 4 月 2 日起對進口汽車課徵 25% 關稅後，從加拿大到法國政府，紛紛威脅祭出報復措施。全球股市下挫，國際大車廠的股價也暴跌。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說，金價的漲勢也從強勁的央行買盤和 ETF 需求中，獲得支撐。

投資人正在等待本周五公布的美國個人消費支出 (PCE)，以研判美國聯準會 (Fed) 的降息路徑。Fed 上周決議按兵不動。

高盛周三把對 2025 年年底的黃金目標價，從每盎司 3100 美元提高到 3300 美元，理由是 ETF 流入比預期強勁，而且央行需求持續。

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