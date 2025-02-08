鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至7.96元，預估目標價為153.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.82元上修至7.96元，其中最高估值10.86元，最低估值4.71元，預估目標價為153.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.86(10.86)
|16.35
|19.9
|21.55
|最低值
|4.71(4.71)
|7.31
|7.72
|6.19
|平均值
|7.71(7.64)
|10.93
|14.88
|14.09
|中位數
|7.96(7.82)
|10.29
|15.8
|14.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,382.93億
|1,728.40億
|1,090.59億
|最低值
|979.54億
|905.56億
|1,090.59億
|平均值
|1,194.31億
|1,227.75億
|1,090.59億
|中位數
|1,214.74億
|1,174.90億
|1,090.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|營業收入
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,298.81億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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