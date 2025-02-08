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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至7.96元，預估目標價為153.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.82元上修至7.96元，其中最高估值10.86元，最低估值4.71元，預估目標價為153.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.86(10.86)16.3519.921.55
最低值4.71(4.71)7.317.726.19
平均值7.71(7.64)10.9314.8814.09
中位數7.96(7.82)10.2915.814.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,382.93億1,728.40億1,090.59億
最低值979.54億905.56億1,090.59億
平均值1,194.31億1,227.75億1,090.59億
中位數1,214.74億1,174.90億1,090.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.502.2729.0424.928.58
營業收入648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,298.81億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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