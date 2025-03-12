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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至7.96元，預估目標價為153.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.12元下修至7.96元，其中最高估值10.86元，最低估值4.71元，預估目標價為153.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.86(10.86)16.3519.921.55
最低值4.71(4.71)87.726.19
平均值7.74(7.87)11.1515.2814.09
中位數7.96(8.12)10.2916.5114.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,382.93億1,728.40億1,090.59億
最低值979.54億905.56億1,090.59億
平均值1,191.15億1,225.02億1,090.59億
中位數1,198.80億1,165.92億1,090.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.502.2729.0424.928.58
營業收入648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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