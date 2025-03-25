鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.03元，預估目標價為78.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-25 00:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.03元上修至0.03元，其中最高估值0.27元，最低估值-0.33元，預估目標價為78.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.27(0.27)
|0.85
|2.99
|3.13
|最低值
|-0.33(-0.33)
|0.29
|0.38
|1.28
|平均值
|0.01(0.02)
|0.61
|1.79
|2.21
|中位數
|0.03(0.03)
|0.64
|1.91
|2.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.52億
|44.99億
|60.57億
|64.90億
|最低值
|31.41億
|37.32億
|44.15億
|62.90億
|平均值
|31.82億
|39.46億
|49.83億
|63.90億
|中位數
|31.77億
|39.47億
|49.81億
|63.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.49
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|營業收入
|5.10億
|8.70億
|13.49億
|15.88億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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