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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.03元，預估目標價為78.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-25 00:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.03元上修至0.03元，其中最高估值0.27元，最低估值-0.33元，預估目標價為78.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.27(0.27)0.852.993.13
最低值-0.33(-0.33)0.290.381.28
平均值0.01(0.02)0.611.792.21
中位數0.03(0.03)0.641.912.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.52億44.99億60.57億64.90億
最低值31.41億37.32億44.15億62.90億
平均值31.82億39.46億49.83億63.90億
中位數31.77億39.47億49.81億63.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.49-1.60-2.51-3.34-1.67
營業收入5.10億8.70億13.49億15.88億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFRM

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