驚金漲！全球最大黃金ETF持倉達2年最高 瑞銀再上調黃金目標價到3200美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-20 15:36

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受惠於貿易關稅不確定性、美聯準會 (Fed) 降息預期升溫以及地緣政治局勢動盪，金價再次創下歷史新高，於 18 日當天最高飆升至 3,040 美元 / 盎司，金價已於 2024 年上揚了 27%，2025 年至今更上漲 16%。且全球最大黃金 ETF 2 月份的持倉量更創下 2023 年 2 月至今的最高水準，成主要推升力道。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）更將黃金所有期限的目標價上調至 3,200 美元。

上一次金價突破 “千元” 大關是在 2020 年 8 月，當時受疫情推動，金價衝破 2,000 美元 / 盎司。 如今，金價突破 3000 美元大關，黃金的吸引力是否會延續？

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瑞銀 CIO 觀點是：持續看好黃金，第一個理由是：地緣政治局勢仍然緊張。

自美國對中國、加拿大和墨西哥實施關稅以來，美國交易夥伴對關稅的擔憂有增無減。美國總統川普上周日再次承諾將於 4 月 2 日對特定行業實施新一輪對等關稅。俄烏衝突方面，川普在本周與俄羅斯總統普京通話以尋求停火協議，但普京提出的條件將難以被烏克蘭及其歐洲安全盟友所接受。

另一方面，中東局勢依然緊張。美軍連日來對葉門胡塞武裝發起大規模空襲，同時警告伊朗需立即停止支援這一武裝組織。最近幾天，以色列軍方 的襲擊導致加沙地帶至少 15 名巴勒斯坦人死亡，令巴以停火協議岌岌可危。

其次，美 Fed 降息越發受到關注。 Fed 近期面臨艱巨任務，因其需要在通脹預期升溫但宏觀經濟狀況放緩之際進行利率決策。芝加哥聯儲的數據顯示，全國金融狀況接近 2021 年 10 月以來的最緊張水準。由於投資者擔心經濟衰退，美國情緒指標惡化，使市場預計美聯儲年內將降息 3 次。

瑞銀 CIO 的基準情境是，通膨放緩、經濟增長仍具韌性，這可能促使 Fed 今年降息兩次。任何短期市場悲觀情緒都將有利於黃金投資者，因為利率下降降低了持有黃金等無息資產的機會成本。

最後，資金正在流入黃金 ETF。 最近幾周，交易所交易基金（ETF）資金流入再次加速，成推動金價上漲關鍵條件。全球最大黃金 ETF 2 月份的持倉量約為 908 公噸，為 2023 年 2 月以來的最高水準。根據世界黃金協會的數據，歐洲 ETF 的黃金持倉量繼續攀升，自 2025 年初以來達到創紀錄的 1,334 公噸。