港股與A股的抉擇！高盛曝近期陸股熱度攀升原因 投資機會與挑戰最新解析

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-27 14:50

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高盛 (GS-US) 周三 (26 日) 發佈《中國市場觀察》指出，過去一個月該投行與歐美跟亞洲的投資者討論對中國股票的看法和觀點，客戶們對中國股票的興趣和參與度創 2021 初以來最高。

自今年農曆新年假期以來，中國、香港及海外市場的投資人對中國資產的關注度顯著提升，MSCI China 指數和恒生科技指數分別上漲 16% 和 23%，遠超同期已開發市場和新興市場的漲幅。這一漲勢不僅令投資人感到意外，也讓市場重新評估中國股市的潛力和風險。

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高盛在與亞洲、歐美投資者的交流中發現，市場興趣回升主要源自於四大因素。首先，年初至今的強勁漲幅打破了市場先前悲觀的預期，尤其是科技股的亮眼表現成為焦點。

其次，DeepSeek 等 AI 技術的突破為中國科技產業注入了新的成長動力，推動市場敘事轉向創新驅動。此外，國內監管壓力緩解也為投資人提供了信心支持，近期高層與私營部門的互動釋放正面訊號。最後，全球資金在美股之外尋求多角化配置的需求，使得流動性充足、估值合理的中國市場成為重要選項。

儘管市場情緒高漲，高盛認為中國股市的基本面仍有上升空間。過去六周，指數和科技股的預期 EPS 共識分別上調了 1% 和 2%，高盛專有工具 AEGIS 也顯示未來幾季會有更多積極調整。

高盛也維持對滬深 300 指數 12 個月內 20% 的物價報酬預期，並將 MSCI 中國指數目標點位上調至 85 點，較目前水準高出 19%。不過，投資人必須警惕短期內的策略性獲利回吐壓力，尤其是美國關稅政策、地緣政治事件可能帶來的波動。

高盛預估，牛市行情料將放緩，獲利回吐壓力將增大，其中包括美國關於中國遵守美中第一階段貿易協議的調查報告，以及白宮關於對等關稅的決定，這兩項都將在 4 月初進行。

儘管美國近期連續提高對華關稅，累計幅度達 20 個百分點，但中國股市展現較強韌性。投資人認為，中國審慎的反制措施、出口結構的最佳化及人民幣穩定緩衝衝擊。同時，市場對中美談判達成協議的預期也部分抵銷了關稅風險。高盛指出，儘管關稅威脅尚未完全定價，但其對宏觀經濟和獲利的影響已在基準預測中有所體現。

此外，AI 技術的突破正深刻改變中國股市的投資邏輯。高盛預估，2030 年，AI 每年將為中國 GDP 成長貢獻 0.2 至 0.3 個百分點，並推動企業 EPS 提升 2.5%。自 DeepSeek R1 模型推出以來，科技股市值已成長超 6 兆美元，恒科指數相對於美股的估值折扣收窄至 26%。

高盛估計，AI 廣泛應用有望在未來十年每年將中國企業 EPS 提高 2.5%，途徑包括降低成本、提高效率和創造新的收入機會，將中國股票的合理均衡估值提高 15 至 20%，並可能吸引超過 2000 億美元的投資組合資金流入，但投資人對 AI 獲利兌現能力、應用場景及長期影響的疑慮也逐漸浮現，獲利能力的實際提升將成為維持漲勢的關鍵。

高盛還認為，監管環境的改善為市場注入新動力。上月中國政府與民營企業的會面釋放正面訊號，民營企業監管指標顯示目前環境為 2017 年以來最寬鬆。儘管民企資本支出仍處於低位，但財報季中科技公司的 AI 投資顯露回升跡象。PMI、貸款資料等高頻指標成為觀察企業信心復原的重要視窗。

除科技經濟領域的結構性成長機會外，投資者還密切關注傳統經濟中的一些「積極跡象」，一線城市房地產交易觸底、挖土機銷售成長、基礎建設需求回升，投資者仍謹慎看待復甦的持續性。

高盛指出，政策執行力度將是關鍵，尤其是在房地產和消費領域的政策落實效果將直接影響市場信心。第一季及全年 GDP 成長預測的上修空間，取決於政策效果的逐步顯現。政策落實是推動股市進一步上漲的必要條件。

全球基金對中國市場興趣升溫，避險基金和南下資金持續流入港股，新興市場基金亦增加中國配置。

然而，美國政策風險仍是主要障礙。若美國限制投資中國資產，可能引發超 8000 億美元的拋售潮，主要集中在 ADR 和港股，但中國投資者持有的美股市值（約 4000 億美元有望抵消部分衝擊。

目前，全球機構尚未配置中國資產還有 5800 家，主要因為政策不確定性與美股部位仍高，但中國市場的分散化價值和投資吸引力仍具說服力。

至於現階段應續抱港股還是轉向 A 股，高盛指出，港股因外資參與度高、估值國際化而受青睞，但 A 股受益於政策紅利及本土資金推動。

高盛建議，必須結合市場主導權、產業集中度及政策導向綜合判斷。科技股的強勢能否延續以及消費股能否接棒，還以不同類型投資人策略差異，將決定未來市場格局的演變。