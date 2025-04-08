看「川」關稅4大意圖 瑞銀估Fed Q3降息75至100基點 標普500有望回升到5800

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-08 19:33

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市場自「解放日」以來連兩個交易日重挫，預料未來幾周市況仍會波動。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為市場雖未完全計入美國經濟衰退的風險，但在其預測的基準情景中，至年底仍有上行空間。預測美國的實際有效關稅稅率或將從今年第三季度起開始下降，美聯儲估會降息 75-100 個基點以支持經濟。在此情景下，標普 500 指數年底前將有望回升至 5,800 點。

自美國總統川普宣佈對進口商品大幅加徵關稅以來，股市面臨巨大的拋售壓力。上週五美股盤中傳出中國對來自美國的進口產品對等加征 34% 關稅的消息，引發對關稅反制措施升級的擔憂，市場聚焦包括歐州在內的其他主要交易夥伴實施反制的可能性。

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亞洲股市本週一也經歷暴跌，香港恒生指數跌幅為 13.2%，這是自 1997 年金融危機以來的最大單日跌幅。臺灣基準指數重新開盤，下跌 9.7%，創下記錄以來的最大單日跌幅。中國在岸滬深 300 指數下跌 7.1%，日本東證指數下跌 7.8%，韓國 KOSPI 指數下跌 5.6%。

貨幣市場，人民幣兌美元下跌約 0.45%，至 7.31 附近的 2.5 個月低點，而對增長敏感的貨幣澳元下跌 0.7%。避險貨幣日元和瑞士法郎延續漲幅，美元受到美國國債收益率下降和美聯儲降息預期上升的拖累。亞洲信貸再次受到打擊，自本月初以來，投資級指數層面的利差擴大了 25 個基點，高收益利差擴大了 45 個基點。

對所有美國進口商品徵收 10% 的基準關稅已於週六生效，個別國家 / 地區的更高對等稅率將於美東時間週三午夜生效。市場在未來幾周仍可能保持震盪，因市場需要時間釐清川普關稅政策意圖，包括：「他正在創造籌碼以快速達成協議」、「他對於保留絕大部分關稅是認真的」、「他的加關稅行動還沒結束」及「他實際上在推動經濟滑向衰退」。

瑞銀的基準情景是，在關稅進一步升高的最初階段過後，隨著法律、商業和政治壓力上升，以及隨著與各經濟體和各行業達成協議，美國的實際有效關稅稅率或將從今年第三季度起開始下降。瑞銀還預期美聯儲或將降息 75-100 個基點以支持經濟。在此情景下，標普 500 指數年底前將有望回升至 5,800 點。

雖然川普政府改變政令或法院發出禁制令的可能性不能排除，但瑞銀認為短期內更可能的情況是，消息面或將繼續惡化，包括潛在的歐盟反制、美國對中國的再反制，以及藥品和半導體不再獲得豁免等。