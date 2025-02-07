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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.5元上修至0.52元，其中最高估值0.61元，最低估值0.49元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.61(0.61)0.820.870.79
最低值0.49(0.49)0.610.610.79
平均值0.54(0.53)0.730.770.79
中位數0.52(0.5)0.750.780.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.43億22.49億23.47億24.38億
最低值19.91億20.30億20.91億24.38億
平均值20.21億21.01億21.81億24.38億
中位數20.08億20.94億21.65億24.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.251.600.161.02
營業收入10.58億13.65億17.28億17.97億

詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKIM

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