鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.5元上修至0.52元，其中最高估值0.61元，最低估值0.49元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.61(0.61)
|0.82
|0.87
|0.79
|最低值
|0.49(0.49)
|0.61
|0.61
|0.79
|平均值
|0.54(0.53)
|0.73
|0.77
|0.79
|中位數
|0.52(0.5)
|0.75
|0.78
|0.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.43億
|22.49億
|23.47億
|24.38億
|最低值
|19.91億
|20.30億
|20.91億
|24.38億
|平均值
|20.21億
|21.01億
|21.81億
|24.38億
|中位數
|20.08億
|20.94億
|21.65億
|24.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.25
|1.60
|0.16
|1.02
|營業收入
|10.58億
|13.65億
|17.28億
|17.97億
詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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