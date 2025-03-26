統一羅智先首次出席Yahoo電商大會 談AI創新契機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-26 19:00

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Yahoo 奇摩購物中心迎來 21 周年慶，統一集團董事長羅智先首次出席 Yahoo 台灣電子商務全員大會，並提到，數位經濟正在快速重塑產業版圖，Yahoo 台灣電子商務也將邁入全新階段，除了提升營運效能，也將加速 AI 創新、深化跨業合作。

自 Yahoo 台灣電子商務與統一集團完成策略合資以來，雙方合作已達半年， Yahoo 奇摩購物中心在台深耕超過 20 年，在統一集團的強力支持下，預計將邁入全新階段。

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羅智先首次出席 Yahoo 台灣電子商務全員大會分享，AI 科技將帶來顛覆性的變革，也開啟全新商機，所有行業的核心最終圍繞都是服務，因此，須思考如何用心讓每位消費者滿意、創造有意義的價值與驚喜時刻。

羅智先期許，凝聚團隊合作精神，並激勵團隊勇於創新，重新定義數位購物新體驗。