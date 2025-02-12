和潤四大方向打造數位生態圈 強攻企金、商品分期業務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-12 15:28

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台灣汽車金融龍頭和潤企業 (6592-TW) 於今 (12) 日攜手子公司和勁企業、和潤電能、和潤興業發布 2025 年營運展望，和潤董事長劉源森表示，今年以「向下紮根，向上突圍」為核心策略，除了要持續維持小車和重車的分期領導業者地位，更要強化企業金融成長、商品分期業務，並將擴大新南向布局。

和潤表示，歷經 2024 年的市場挑戰仍持續保持成長態勢，合併營收和總保有資產雙雙攀升，截至去年底，車輛分期業務連 21 年穩居業界之冠，商品分期業務透過新品牌 Pay4U 發展，合作通路達 5000 家，而強化企業金融領域有成，醫療設備和醫美設備分期業務均穩居市場龍頭地位。

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展望今年，和潤強調，商品分期採取線上、線下並進策略，攜手大型知名電商、3C 通路等多元商家合作，目標打造出數位生態圈。

而就各事業體來看，和勁企業將持續深化與經銷商的合作關係，鞏固重車市場領導地位，並擴大車行金融服務與分群行銷。

和潤電能將持續衝刺案場簽約，擴大保有容量，同時加速推動售電業務，目標年轉供綠電突破 2500 萬度，並積極評估各項綠能發展機會。

和潤興業專注於中小企業金融服務，成立滿周年收益資產快速突破百億，並完成六都據點建置，今年將是集團的營運重點，拚業績翻倍成長，成為全台企業融資的首選平台。

此外，和潤已於 2023 年底正式進軍東南亞市場，「HFC Cambodia 和潤金融 (柬埔寨)」並於 2024 年成功升格為微型金融企業，進入 2025 年後，將擴大在當地市占率，目標在未來 5 年內，成為柬埔寨前三大 MFI 微型金融公司。