〈日股收盤〉關稅衝擊淡化 日經指數站回3萬8千點之上

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-26 15:25

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跟隨美股漲勢，日本股市週三 (26 日) 開高一路挺升，加上 3 月底股息在投資的買盤帶動，日經 225 指數(NKY) 終場揚升 0.65% 或 246.75 點，報 38,027.29 點，睽違一個月再度站回 3 萬 8 千點之上。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.55% 或 15.37 點)，報 2,812.89 點。

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美國科技股回神，激勵日本半導體類股走強，DISCO 勁揚 2.62%，東京威力科創上漲 1.61%，愛德萬測試上漲 0.63%，雷泰光電上漲 0.25%。

美國下周將發布的新關稅措施，雖然川普表示即將徵收汽車關稅，但同時也表示並非所有新關稅都會在 4 月 2 日上路，以及某些國家可能取得豁免，目前市場氣氛傾向樂觀。

東洋證券策略分析師 Ryuta Otsuka 認為，半導體和汽車的關稅可能不會像預期那麼糟糕，這意味著股價將更容易恢復。此外，預計 27、28 日還將有約 1.5 兆日元股息在投資的資金進入市場，有助提振股市。

焦點股部份，任天堂飆升 5.25%。Switch 2 即將於 4 月 2 日正式發布，除了公開主機的硬體升級，亦有望展示 Switch 2 的首波新遊戲。

消息方面，日本央行總裁植田和男週三表示，如果經濟和物價發展符合央行的預測，將繼續升息。他還指出，在截至 2027 年 3 月的預測期後半段，物價趨勢可能與日本央行的目標一致。