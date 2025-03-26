傳BMW與阿里巴巴深化AI合作 專家：智能車載領域將迎新變革與發展

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-26 10:40

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德國汽車製造商 BMW 最新傳出與阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 有望達成全面 AI 合作，屆時阿里通義大模型將被應用於投放中國市場的 BMW 新世代系列車款。雙方合作一旦落地，無疑將為汽車智能化發展注入強大動力，重塑中國智慧汽車市場格局。

中國《快科技》報導，大模型正以迅猛之勢推動汽車行業邁向 AI 化新征程，BMW 近日也官宣在中國市場推行 360 度全鏈 AI 戰略，全力聚焦數位化生產運營、用戶體驗優化以及研發創新這三大核心領域的技術深度融合。

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BMW 周二 (25 日) 宣佈在中國啟動 360 度全鏈 AI 戰略，該戰略以賦能數位化生產運營為基礎，提升全場景用戶智慧體驗為中心，促進研發領域的開放創新為支點，旨在加速推進 BMW 在中國 360 度全鏈 AI 融合，塑造 AI 時代的長期競爭優勢。

BMW 董事長齊普策說：「在 BMW 看來，AI 是打造更具人文關懷、更智慧、更安全的出行解決方案的關鍵動能。BMW 將始終秉持創新與責任並重的理念，堅持宣導負責任地使用 AI。」

按 BMW 戰略規劃，2026 年在中國推出的國產新世代車型將迎來重大技術革新，首次搭載 AI 大模型系統。新一代智慧座艙將配備功能強大的個人助理系統，該系統具備擬人化交互能力，不僅能支援多模態自然交互，讓使用者與車輛的溝通如同人與人對話般順暢，還可精準解析複雜指令，同時主動為使用者提供貼心的服務提醒，極大提升駕駛過程中的便捷性與智能化體驗。

從技術層面來看，新車將採用新一代電子電氣架構，算力相較於以往提升 20 倍，為各類先進智慧應用的高效運行築起堅實基礎。

在智慧製造領域，BMW 瀋陽生產基地已走在行業前列，率先部署多項自主研發的 AI 檢測系統。衝壓車間的 AI 質檢系統與塗裝車間的視覺檢測系統，經過不斷優化，準確率持續攀升，有效保障產品品質的穩定性與一致性。

與此同時，通過 AI 模擬技術，BMW 瀋陽廠的動力電池熱能管理及車輛型面設計的效率得到大幅提升，顯著縮短研發週期，降低生產成本。

BMW 自 2009 年導航系統首次引入 AI 技術以來，便開啟智能變革之路。歷經多年深耕，BMW 已成功構建起一套完備的智慧製造體系，涵蓋 Car2X 即時通信、AIQX 品質管控平台以及 「燈塔」 自研平台等核心技術。